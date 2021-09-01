رئيس ديوان المحاسبة يبحث مع وزير التخطيط الإجراءات التنفيذية لأوامر الصرف المتعلقة بمشروعات التنمية

طرابلس 1 سبتمبر 2021 (وال)- عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأربعاء بمقر الديوان بطرابلس، اجتماعًا مع وزير التخطيط الدكتور “فاخر بوفرنة”، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لأوامر الصرف المتعلقة بمشروعات التنمية.

وحضر الاجتماع وكيل ديوان المحاسبة “علاء المسلاتي”، والهياكل المختصة في الجهتين.

وأشار السيد رئيس ديوان المحاسبة إلى أهمية هذا الاجتماع، باعتبار أن وزارة التخطيط إحدى حلقات الرقابة على المال العام، وأن هذا الاجتماع؛ يهدف إلى تكامل الإجراءات للدفع بعجلة التنمية والبدء في استكمال المشروعات، منوهًا إلى أن المهم في هذه المرحلة هو ترتيب الأولويات ووضوح الأهداف، وعدم ارتباط المشروع بشخص أو جهة، إنما لخدمة أهداف حقيقية لصالح المجتمع، وهكذا يصبح للإنفاق دلالة وأثر ملموس.

من جانبه ، أوضح وزير التخطيط أن حضوره إلى ديوان المحاسبة؛ يأتي من القناعة التامة بأهمية الدور الذي يُمارسه الديوان كخط دفاع أساسي على المال العام، وأن الوزارة على استعداد لمعالجة وتصحيح أية ملاحظات أو توصيات تصدر عن الديوان.

وتناول الاجتماع ملف الضوابط المتعلقة بإصدار تخويلات الصرف المتعلقة بعدد (235) أمر صرف بقيمة إجمالية تصل إلى نحو عشرة مليارات دينار، حيث تركز النقاش حول الموازنة بين سداد الالتزامات السابقة وضرورة البدء في استكمال المشروعات، بحيث لا تستنفد المبالغ في سداد الالتزامات دون المباشرة في أعمال الاستكمال بصورة فعلية.

ووفقًا للصفحة الرسمية لديوان المحاسبة، فقد خلص النقاش إلى إعداد مجموعة من الضوابط والشروط التي تستهدف تحقيق الموازنة المطلوبة، مع دعوة وزير الحكم المحلي والأجهزة التنفيذية الثلاثة ذات العلاقة ، لمناقشة الضوابط المقترحة بحيث تصدر في صورتها النهائية. (وال)

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