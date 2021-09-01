“الكبير” يعقد اجتماعاً هاماً مع رئيس بعثة المشاورات السنوية بصندوق النقد الدولي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم عبر الفيديو اجتماعاً هاماً مع رئيس بعثة المشاورات السنوية بصندوق النقد الدولي ديمتري جرتشنسون والفريق الاقتصادي للبعثة ، كما حضر الاجتماع فريق من ادارات مصرف ليبيا المركزي و بعض المستشارين بالمصرف.

تناول الاجتماع احاطة فريق البعثة بالخطوات والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي والتخفيف من حدة الآثار السلبية للتوقف المتكرر لانتاج وتصدير النفط منذ عام 2013 ، والإجراءات المتخذة في مجال سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية ومجال القطاع المصرفي والمالي.

يأتي هذا الاجتماع من أجل تفعيل دور فريق بعثة المشاورات السنوية في اطار المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي ، وقد ناقش استعراض التطورات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الأخيرة.

وتم استعراض آخر التطورات في مجال المالية العامة و حجم الإنفاق العام خلال السنوات الماضية و العام الجاري.

وقد تم الاتفاق على أهمية عقد اجتماعات دورية و استئناف المشاورات السنوية مع كافة المؤسسات الليبية نهاية العام 2021 لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا وما يمكن اقتراحه من سياسات اقتصادية ومالية خلال السنوات القادمة ، في اطار رؤية اقتصادية متكاملة .

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