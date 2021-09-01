النائب العام يبحث تقييم إدارات وزارة الداخلية لأداء الجهات الضبطية بدائرة اختصاص مديرية أمن بنغازي

اجتمع النائب العام صديق الصور بمكتبه اليوم الأربعاء مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية “فرج قعيم”، تقييم إدارات وزارة الداخلية لأداء الجهات الضبطية الكائنة بدائرة اختصاص مديرية أمن بنغازي ومدى التزام عناصرها بتنفيذ أوامر وقرارات النيابة العامة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة .

وفي ذات السياق تم مناقشة سُبل دعم جهات الضبط القضائي للقيام بدورها على الوجه الأمثل بما في ذلك إيجاد الحلول الملائمة للمشكلات التي تحد من فاعلية الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون في مدينة بنغازي مع العمل على تدريب رجال الضبط القضائي للرفع من كفايتهم الوظيفية.

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