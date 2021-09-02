صنع الله يناقش إمكانية دعم وتوفير إحتياجات بلديات الجنوب

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اجتماعاً مع عمداء بلديات ( القطرون، براك الشاطئ، الغريفة ، وادي البوانيس)

تناول الاجتماع إمكانية دعم المؤسسة لهذه البلديات في توفير الاحتياجات الملحة وحلحلة بعض المختنقات العاجلة التي يعاني منها أهالي تلك المناطق.

وأكد “صنع الله” على مواصلة المؤسسة العمل على تقديم الدعم اللازم للمناطق المجاورة للعمليات وبأن المؤسسة تقوم في الوقت الحالي رغم الظروف المالية الصعبة بتنفيذ العديد من البرامج في بلديات الجنوب لتحقيق التنمية المكانية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها وتشرف عليها إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية