البريقة لتسويق النفط تعلن عن استعادة وتشغيل مستودع مطار طرابلس العالمي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن استعادة وتشغيل مستودع مطار طرابلس العالمي بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لجميع الخزانات والمضخات والمعدات التشغيلية التى تضررت بفعل الاشتباكات المسلحة، والتي ستوفر سعة تخزينية لمنتج كيروسين الطيران تصل إلى 3000 م3 يتم من خلالها تزويد مستودع مطار معيتيقة ومنه إلى الطائرات التابعة لشركات الخطوط الجوية.

كما ستقضي الشركة بذلك على خطر وتكاليف النقل الباهضة التي كانت تتكبدها الشركة جراء عملية نقل الكيروسين التي كانت تتم من مستودعي مصراتة والزاوية.

وبحسب الشركة فإن الهدف القادم هو تطوير مستودع جنزور ليكون نقطة استلام وتخزين بحرية وبالتالي تأمين لحاجيات العاصمة والمناطق المحيطة من المشتقات النفطية وتوفير مخزون استراتيجي يغطي احتياجاتها لشهور .

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