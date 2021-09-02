بحث تعزيز التعاون في مجال النفط والغاز بين ليبيا وإندونيسيا

أكد وزير النفط والغاز محمد عون خلال لقائه الأربعاء القائم بأعمال السفارة الإندونيسية لدى ليبيا محمد معروف بمقر ديوان الوزارة على أهمية التعاون المشترك بين ليبيا وإندونيسيا في مجال النفط والغاز مشيدا بدعوته لتعزيز التعاون بين البلدين .

من جانبه أكد معروف حرص بلاده على تقوية العلاقات الإندونيسية الليبية وتعزيزها، وفتح آفاق التعاون خاصة في مجال الطاقة والنفط والغاز.

يشار إلى أن شركة ميدكو إنيرجي أنترناشيونال التي ترتبط بشراكة مع المؤسسة الليبية للاستثمار فازت بالقطعة 47 بحوض غدامس في العام 2008 وحققت الشركة أكبر اكتشاف نفطي في القطعة المذكورة، وكان من المفترض البدء في أعمال تطوير منشآت الإنتاج بها والمكونة من 26 بئرا، وبطاقة إنتاجية تقدر بـ 50 ألف برميل يوميا، لكن ما شهدته ليبيا من تقلبات سياسية منذ عام 2011 أخّر استكمالها لهذا المشروع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية