وزارة الداخلية تحبط تهريب “شحنة معادن” عبر ميناء الخمس

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية داخل ميناء الخمس البحري من ضبط 63 حاوية تحتوي على كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية وقطع الحديد

الوزارة على حسابها الرسمي في الفيسبوك قالت إن المضبوطات تعود للشركة العامة للكهرباء حيث كلف النائب العام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بتشكيل لجنة تحقيق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالميناء بجانب الشركة العامة للكهرباء لمتابعة القضية ومعاينة هذه الحاويات وفرز محتوياتها وضبط ما فيها

يذكر أن خطوط التغذية التابعة للشركة العامة للكهرباء تتعرض بشكل مستمر للسرقة والتخريب نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والنحاس التي تهرب للخارج رغم حظر وزارة الاقتصاد والتجارة تصدير الخردة بجميع أنواعها

