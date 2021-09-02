اقتصاد

وزارة الداخلية تحبط تهريب “شحنة معادن” عبر ميناء الخمس

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية داخل ميناء الخمس البحري من ضبط 63 حاوية تحتوي على كميات كبيرة من الأسلاك النحاسية وقطع الحديد

الوزارة على حسابها الرسمي في الفيسبوك قالت إن المضبوطات تعود للشركة العامة للكهرباء حيث كلف النائب العام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية بتشكيل لجنة تحقيق بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالميناء بجانب الشركة العامة للكهرباء لمتابعة القضية ومعاينة هذه الحاويات وفرز محتوياتها وضبط ما فيها

يذكر أن خطوط التغذية التابعة للشركة العامة للكهرباء تتعرض بشكل مستمر للسرقة والتخريب نتيجة ارتفاع أسعار الحديد والنحاس التي تهرب للخارج رغم حظر وزارة الاقتصاد والتجارة تصدير الخردة بجميع أنواعها

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قناة 218 الليبية

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