“الدبيبة” في زيارة إلى بلدية أبوسليم

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مساء اليوم بزيارة تفقدية لبلدية أبوسليم رفقة وزيري الحكم المحلي والدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة والناطق الرسمي بإسم مجلس الوزراء، بالإضافة لعميد البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

كما أطلع الرئيس على عدد من المشاريع المتعلقة بفتح مسارات جديدة ورصف وتعبيد لطرق رئيسية وفرعية.

ووجه عميد بلدية ابوسليم الشكر لرئيس الحكومة لإستجاباته السريعة وإصداره قرار بتخصيص مبلغ مالي لمساعدة العائلات التي كانت تسكن في المباني العشوائية التي تمت إزالتها.

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