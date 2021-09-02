«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 02 سبتمبر 2021)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5142 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.3457 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2215 دينار، والليرة التركية 0.5448 دينار، والدولار الكندي 3.5776 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2036 دينار، والدرهم الإماراتي 1.229 دينار، والدينار التونسي 1.6225 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.5096 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 02 سبتمبر 2021:

