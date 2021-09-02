رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يجتمع بمدير عام المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي

طرابلس 02 سبتمبر 2021 (وال) -اجتمع رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله، أمس الأربعاء، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط، مع مدير عام فرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي الدكتور خالد الخفيفي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة النشاطات المختلفة لفرع المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، حيث اطلع مدير عام المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي الدكتور خالد الخفيفي، السيد رئيس مجلس الإدارة على سير العمل والتقارير المتضمنة لبيانات شاملة عن جل الأعمال والمشاريع الجاري تنفيذها، والعديد من الاعمال التي أنجزت.

كما تم التطرق إلى أهم الخطط المستقبلية، والتي من شأنها ان توسع في نشاطات الفرع وترفع من مستوى الأداء مما سيساهم في إنجاز كافة المشاريع بالصورة المثلى، وتحقيق المستهدفات.(وال طرابلس) ب خ / س خ.

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