التجاري الوطني لصدى: إجمالي المبالغ المستلمة من المركزي والمصارف الآخرى 4.400 مليار..وهذه التفاصيل

أكد المصرف التجاري الوطني في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية تبنيه خطة لتوزيع السيولة النقدية على جميع فروعه ومناطقه بليبيا .

حيث وصل حجم الشحنات النقدية المستلمة من مصرف ليبيا المركزي والمصارف الزميلة والإيداعات النقدية من الزبائن والشركات خلال الفترة من 1 يناير 2020، حتى 30 أغسطس بإجمالي المبالغ المستلمة ( 4,400,000,000.000 د.ل ) فقط أربعة مليار وأربعمائة مليون دينار ليبي وتم توزيعها على المناطق والفروع بالكامل ليصل إجمالي السحوبات النقدية بالمصرف الى مبلغ ( 3,900,000.000.000 دل ) فقط ثلاثة مليار وتسعمائة مليون دينار .

حيث أن سقف السحب النقدي وصل لمبلغ 5000 آلاف دينار لكل حساب مع إمكانية السحب عن طريق آلات السحب الذاتي ” ATM ” المتوفرة في أغلب الفروع وفقاً للبنك.

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