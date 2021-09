أسعار النفط تنخفض بعد قرار لمجموعة «أوبك+»

انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن اتفقت مجموعة “أوبك+” على إبقاء سياستها الخاصة بالعودة التدريجية للإمدادات إلى السوق دون تغيير، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وجاء القرار في وقت ترتفع فيه الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وتظل فيه الكثير من شركات التكرير الأمريكية، وهي مصدر رئيسي للطلب على الخام، متوقفة عن العمل.

وهبط خام “برنت” بنسبة 0.2 بالمئة إلى 71.44 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن تراجع أربعة سنتات أمس الأربعاء. ونزل الخام الأمريكي بنسبة 0.3 بالمئة إلى 68.39 دولار للبرميل، بعد أن زاد تسعة سنتات في الجلسة السابقة.

واتفقت مجموعة “أوبك+”، أمس الأربعاء، على مواصلة سياسة التخلص التدريجي من تخفيضات قياسية للإنتاج، بإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر إلى السوق.

هذا ورفعت “أوبك+” توقعها للطلب في 2022، بينما تواجه أيضا ضغوطا لتسريع زيادات الإنتاج من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قالت إنها “سعيدة بأن المجموعة أعادت تأكيد التزامها بزيادة الإمدادات”.

وفي وقت سابق،أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن مجموعة تحالف “أوبك+” أنجزت مهمة التخلص من الفائض في سوق النفط العالمية، مشددا على أهمية المحافظة الآن على توازن سوق النفط.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن نوفاك تأكيده، أن روسيا ملتزمة بشكل كامل باتفاق مجموعة “أوبك+”، مشددا على أن روسيا ستنفذ الاتفاق لشهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري بنسبة 100%.

وأعرب نوفاك عن أمله بأن تستعيد سوق النفط العالمية عافيتها بشكل كامل العام المقبل 2022، وتوقع نمو الطلب على النفط بواقع 5.8 – 6 ملايين برميل في اليوم في 2021.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

