الحبري يناقش مع السفير الاسباني مسألة توحيد المصرف المركزي

عقد محافظ ليبيا المركزي المكلف علي الحبري، بمكتبه اليوم الخميس بمدينة بنغازي اجتماعاً مع السفير الإسباني خافيير لاراشي، لبحث تطورات الأوضاع المصرفية في البلاد، ومسألة توحيد المصرف المركزي حسب تقرير المراجعة الدولية.

وتم خلال الاجتماع أيضاً التطرق إلى موضوع استئناف مشاريع التعاون بين البلدين، وتسهيل إجراءات السفر لليبيين.

كما قال لاراشي إن مثل هذه الزيارات لشرق ليبيا ولقاء العديد من المسؤولين، من شأنها أن تعزز التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أنها تمتلك الخبرات والكفاءات في العديد من المجالات خصوصاً الاقتصادية، والتي نطمح أن تتم الاستفادة منها المناطق الشرقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية