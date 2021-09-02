“كرانفيل ” رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في تصريحات لصدى الاقتصادية: هناك إتفاق مبرم بين الحكومتين لعودة الشركات التركية

صرح رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى كرانفيل لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الخميس إن من خلال زيارة الدبيبة إلى تركيا في الفترة الماضية كان هناك إتفاق مبرم من أجل عودة الشركات التركية إلى ليبيا خاصة الشركات التي كان لها دور مهم قبل عام 2011 .

وأضاف كرانفيل “لصدى” إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط الليبية ووزارة الاقتصاد و التجارة التركية بالإضافة إلى أن تركيا لديها دور كبير في شغل المقاولات مع ليبيا .

وأوضح كرانفيل أن رد الشركات التركية وحل المشاكل ورفع النهضة الاقتصادية الليبية من أولويات تركية بمشاركة الشركات التركية .

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