ميناء الخُمس يستقبل آلاف الأطنان من القمح والشعير

نشرت الشركة الليبية للموانئ بيانات حديثة أظهرت وصول عددٍ من السفن التجارية إلى أرصفة ميناء الخُمس البحري، محمّلةً بآلاف الأطنان من الحبوب المختلفة.

وبحسب بيانات الشركة، وصلت السفينة “جنوصويا”، التابعة للوكيل الملاحي “الشيمة للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 15.500 طنٍّ من الشعير الصب، إضافة لوصول السفينة “برنس محمد”، التابعة للوكيل الملاحي “الأفق اللامع”، وعلى متنها 22.600 طنٍّ من القمح الصب.

وأظهرت البيانات، أيضًا، وصول السفينة “أتلنتك”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 247 حاوية بضائع وسلع متنوعة، إضافةً إلى وصول بضائع أخرى من سيارات وخيول وعجول.

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