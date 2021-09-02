مصر .. التعاقد على إنشاء خط سكة حديدية بقيمة 4.45 مليار دولار

وقّعت مصر عقدًا جديدًا ينصّ على إنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة، وذلك وفقًا لما جاء في بيان لرئاسة الوزراء المصرية.

وبحسب البيان؛ فإن هذا العقد جرى توقيعه بالتعاون بين وزارة النقل، واتحاد شركات مصري ألماني بقيادة شركة سيمنس الألمانية، وبالتحالف مع شركتيْ المقاولون العرب وأراسكوم للإنشاءات.

و ينصّ العقد على تصميم وتوريد وتنفيذ وصيانة لمدة 15 عامًا، وتوفير تمويل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 660 كيلو مترًا، بتكلفة إجمالية بلغت 4.45 مليارات دولار.

وأضافت رئاسة الوزراء، في بيانها، أن العقد يتضمن تنفيذ خط قطار كهربائي سريع، يشمل الركاب والبضائع، يربط بين مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، بمدينة مطروح على ساحل البحر المتوسط، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحلوان، ومدينة السادس من أكتوبر، والإسكندرية، ومدينة برج العرب، كما يشتمل على 21 محطةً، وفقًا لبيانات رئاسة الوزراء.

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