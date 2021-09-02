ليبيا تتطلع لدعم “سبارك” الهولندية للمشروعات الصغرى

بحث وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي عمر كتي، في العاصمة الأوزبكية طشقد، على هامش أعمال المؤتمر الإسلامي للتنمية، مع رئيس منظمة “سبارك” الهولندية، بانيك دوبونت؛ إمكانية التعاون بين المنظمة وحكومة الوحدة الوطنية، في مجالات التمكين الاقتصادي والتعليم والتدريب والمشروعات الصغرى، في إطار مبادرة استقرار ليبيا في جانبها الاقتصادي.

وحثّ “كتي”، مؤسسة “سبارك” على المساهمة في جهود الاستقرار والتنمية في ليبيا، خاصةً في مجال خبراتها المتعلقة بريادة الأعمال.

من جهته، رحب “دوبونت” بالدعوة، مشيرًا إلى أن “سبارك” بصدد إطلاق مبادرة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى في ليبيا، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، والحكومة الهولندية، والاتحاد الأوروبي.

يُشار إلى أن أوزباكستان تستضيف الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر، بحضور 57 من محافظي البنك الإسلامي للتنمية، إضافةً إلى مُمثّلين عن مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية.

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