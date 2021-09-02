الحويج يصدر قراراً بشأن تحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” قراراً رقم 395 لسنة2021م بشأن تحديد قوائم السلع المحظورة والمقصور تصديرها واستيرادها.

حيث نص القرار على حظر تصدير السلع المدعومة والمعتدات الطبية والأدوية البشرية والبيطرية المستوردة ومخلفات المواد الصحية وخرذواتها وأيضاً كمامات الفم والأنف المعقمة والغير معقمة.

وكذلك يحظر تصدير اللحوم المحفوظة والمعلبة، والأطعمة المحضر منها الشحوم الحيوانية لغرض الاستهلاك البشري بإستثناء المذبوحة والمحضرة وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية، وأيضاً الطماطم المعاد تعبئته الغير مطابق للمواصفات القياسية الليبية، وطيور الدواجن الحية( دجاج – ديك رومي ) للذبح .

أيضاً السيارات التي تزيد أعمارها عن ( 10 سنوات )، ومحركات السيارات ، والإطارات ، وقطع الغيار ، المستعملة، والأردية والجرود، والبراميل الفارغة المستلة والمصابيح الكهربائية المتوهجة وغير الموفرة للطاقة الكهربائية ( التنجستن )، ومواد تعتيم السيارات ( السلفر ) .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية