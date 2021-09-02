اقتصاد

غرق مواطن وطفلته قبالة سواحل تاجوراء

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مكتب الانقاذ البحري بتاجوراء عن انتشال جثة شخصين وانقاذ إثنين آخرين من عائلة واحدة في عملية انقاذ في المنطقة البحرية المحاذية لمطار معيتيقة

ووفق الحساب الرسمي للمكتب على الفيسبوك فإن عائلة تتكون من أب وأطفاله الثلاثة قد غرقوا في البحر قبل أن تتمكن فرق المكتب من انقاذ طفلين وتنتشل جثة الأب بالإضافة لطفلة توفت لاحقا في غرفة الإنعاش بمستشفى معيتيقة العسكري

يذكر أن مكتب الانقاذ البحري تاجوراء قد حذر في وقت سابق من عدم صلاحية البحر للسباحة هذا اليوم لوجود تيارات ساحبة قوية تشكلت بعد ظهر اليوم

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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