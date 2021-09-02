غرق مواطن وطفلته قبالة سواحل تاجوراء

أعلن مكتب الانقاذ البحري بتاجوراء عن انتشال جثة شخصين وانقاذ إثنين آخرين من عائلة واحدة في عملية انقاذ في المنطقة البحرية المحاذية لمطار معيتيقة

ووفق الحساب الرسمي للمكتب على الفيسبوك فإن عائلة تتكون من أب وأطفاله الثلاثة قد غرقوا في البحر قبل أن تتمكن فرق المكتب من انقاذ طفلين وتنتشل جثة الأب بالإضافة لطفلة توفت لاحقا في غرفة الإنعاش بمستشفى معيتيقة العسكري

يذكر أن مكتب الانقاذ البحري تاجوراء قد حذر في وقت سابق من عدم صلاحية البحر للسباحة هذا اليوم لوجود تيارات ساحبة قوية تشكلت بعد ظهر اليوم

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