الاستعدادات لقمة ليبيا للاقتصاد والطاقة جارية

التقى منظم الاستعدادات لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد إنرجي كابيتال آند باور في طرابلس مع مدير مكتب رئيس حكومة الوحدة الوطنية زهير محمود، لمناقشة برنامج قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المقبلة.

ستُعقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2021 ، وهي تمثل أول مؤتمر رئيسي للطاقة يُعقد في طرابلس منذ عقد من الزمان وقد تعهد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بدعم الحكومة لهذا الحدث الهام.

كما أعلنت شركة Energy Capital & Power وشركاؤها في ليبيا إنهم يقفون وراء رئيس الوزراء وحكومة الوحدة الوطنية وجميع قادة قطاع الطاقة في البلاد حيث يعملون على تحقيق رخاء أكبر لليبيا من خلال الاستثمار وبناء القدرات.

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