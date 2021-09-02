ميناء مصراتة .. وصول بواخر سيارات وأخشاب

وصلت إلى ميناء المنطقة الحرة في مدينة مصراتة عدد من السفن التجارية المحملة بسلع وبضائع مختلفة ودخلت إلى منطقة الرسو الباخرة ” الفا ” التابعة للوكيل الملاحي شركة الرواد وعلى متنها 283 حاوية سلع.

وأظهرت بيانات إدارة المرفأ وصول الباخرة ” ام اس سي ” التابعة للوكيل الملاحي شركة ” ميدرتيان ” ومحملة بـ 114 حاوية بها سلع مستوردة من تركيا و ايطاليا

وشرعت الفرق الفنية في مرفأ مصراتة في تفريغ حمولة الباخرة تايغر التابعة للوكيل الملاحي شركة قرنفيل ومحملة بأكثر من 2000 طن من الخشب والحاويات و10 شاحنات .

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