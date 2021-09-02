الوفد الليبي يترأس الاجتماع الوزاري السنوي (46) لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية

ترأس الوفد الليبي المشارك في الاجتماع الوزاري السنوي (46) لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للدول الأعضاء الذي انطلق اليوم الخميس، بحضور وزير المالية خالد المبروك ووكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر محمد كتي ،إلى جانب وزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلين عن المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية، والذي تحتضنه العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 02 إلى 04 سبتمبر الجاري .

حيث يهدف الاجتماع إلى تبادل وجهات النظر والتجارب تجاه مايستجد من القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية، وبالأخص في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.

كما سيتم بالاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات ، وفي مقدمتها النظر في التقرير السنوي السادس والأربعين للسنة المالية 2020 للبنك الإسلامي للتنمية، والذي يتضمن عمليات البنك التمويلية وأنشطته المختلفة، بالإضافة إلى التطورات الاقتصادية والعالمية ، وآثارها على الدول الأعضاء ، والمصادقة على حسابات المراجعة للبنك والمؤسسات التابعة له للسنة المالية 2020 .

وفي الختام بحث الاجتماع مناقشة ودعم العمل الإسلامي المشترك في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تعزيز أواصر التعاون التجاري ، والمضي قدماً بالتضامن الإسلامي بين الدول الإسلامية ، ودعم الاستثمار ، وتشجيع القطاع الخاص ، وتعزيز التجارة ، ومكافحة الفقر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية