اقتصاد

العجز التجاري في المغرب يتسع لــ 18% عند أول 7 أشهر من 2021

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتسع العجز التجاري في المملكة المغربية بنسبة 17.9 بالمئة إلى 117.4 مليار درهم (13 مليار دولار) في أول سبعة أشهر من 2021 م – وفقاً لما ذكره مكتب الصرف المغربي -الخميس- حيث قال المكتب في تقريره الشهري إن الواردات زادت 21 % إلى 291.7 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 23.2 % لتسجل 174.3 مليار درهم في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بها قبل عام.

وجاء في التقرير الشهري أن قطاع السيارات واصل تربعه على صادرات المغرب بقيمة بلغت 46.4 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 38 %، بينما نمت صادرات الفوسفات ومنتجاته ومن بينها الأسمدة 30 % إلى 37.5 مليار درهم وبلغت واردات الطاقة 38.6 مليار درهم، مرتفعة 26 %.

كما ارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة، 45.6 % إلى 54 مليار درهم، بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 9% مسجلا 10.6 مليار درهم، فيما انخفضت إيرادات السياحة 52 % إلى 8 مليارات درهم.

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قناة 218 الليبية

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