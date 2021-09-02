الزناتي يفتتح مركز التطعيمات الثالث على مستوى ليبيا بمدينة مصراتة

قام وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية “علي الزناتي” اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021م بافتتاح مركز التطعيمات الثالث بمعرض مصراته الطبي، معلنًا بذلك انطلاق الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كورونا بمدينة مصراتة .

كما أكد الزناتي على أن الهدف من الحملات الاستثنائية للتطعيم هو تكثيف عمليات التلقيح، والعمل على تبسيطها وتوسيع رقعتها، لكي يتسنى لجميع الراغبين مواطنين أو أجانب الحصول عليها والاستفادة منها بكل سهولة.

ويذكر بأن الوزارة قد افتتحت المركز الأول للتطعيم في الحادي عشر من أغسطس بمدينة طرابلس، عقبه افتتاح المركز الثاني في الخامس والعشرين من أغسطس بمدينة بنغازي، وسيتم الإعلان عن افتتاح المركز الرابع بمدينة سبها خلال الفترة القادمة.

وبحسب آخر الاحصائيات الواردة من المركز الوطني لمكافحة الأمراض فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا 1,076,642، وعدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح 61,562.

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