عون يشارك في الإجتماع الوزاري (رقم 20) لتحالف أوبك+ بالإضافة إلى مناقشة حالة سوق النفط من حيث الامدادات والطلب ومستوى المخزون

قام وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون بالمشاركة كممثل للدولة الليبية في الإجتماع الوزاري (رقم 20) لتحالف أوبك+ عبر الدائرة الافتراضية.

تناول الاجتماع مناقشة حالة سوق النفط من حيث الامدادات والطلب ومستوى المخزون وكذلك مدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الانتاج المتفق عليها،بالإضافة إلى زيادة معدل إنتاج النفط للمجموعة خلال شهر اكتوبر القادم بمعدل 400 ألف برميل تقسم على الدول المشاركة في اتفاق التعاون.

حيث قرر المجتعون تمديد المهلة الممنوحة للدول التي أنتجت فوق المعدل المتفق عليه لتعويض الزيادة في الإنتاج حتى نهاية ديسمبر 2021.

في الختام، قرر المجتمعون أن يكون الإجتماع الوزاري القادم للتحالف يوم 4 أكتوبر 2021.

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