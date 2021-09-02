وزير العمل يُطلق منصة (وافد) الإلكترونية لتسجيل العمالة الوافدة

طرابلس 02 سبتمبر 2021 (وال)- أعلن وزير العمل والتأهيل “م.علي العابد الرضا”، عن إطلاق منصة “وافد”؛ أول منصة رقمية معنية بالعمالة الأجنبية.

وقال الوزير إن إطلاق المنصة تأتي تماشيًا مع خطة “عودة الحياة”، التي أطلقها رئيس الحكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة”، والتي ترتكز على تنفيذ مشاريع التنمية في كافة مناطق ومدن ليبيا، خلال الربع الأخير من السنة، وذلك استنادًا إلى حاجة هذه المشروعات إلى قوى عاملة التي ستساهم في إنجازها.

وأكد الوزير أن الوزارة تهدف من خلال المنصة، التمكن من إدارة شؤون العمالة الأجنبية بطريقة فعالة ومرنة، وبكفاءة تضمن توفير الوقت والجهد، من أجل المساهمة في حصر العمالة الوافدة على البلاد، دعمًا لمشاريع التنمية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ التخطيط الاستراتيجي، والحوكمة الرشيدة للموارد البشرية، التي تعتبر من أهم العوامل التي ستساعد في نجاح المشاريع التنموية المقبلة، وسعيًا من الوزارة لأجل الالتزام بواجبها الوطني نحو المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. (وال) ف م/ ر ت

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