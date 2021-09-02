الحويج يترأس اجتماع أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 108

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 108 .

تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وحزمة من الملفات الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز التبادل التجاري وكذلك سهولة انتقال السلع والخدمات عبر المنافذ المشتركة.

وأكد الحويج على أن الاجتماع يكتسي أهمية كبيرة يستمدها من القضايا المعروضة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تلامس المواطن العربي مباشرة الأمر الذي يستدعي تظافر جميع الجهود لمجابهة الصعوبات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية في مجال الاقتصاد والتجارة، وكذلك المضي قدماً بالمجلس من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي، وذلك بهدف زيادة الناتج المحلي ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وتفعيل المنطقة الحرة العربية الكبرى التي ستساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتسهيل تنقل رؤوس الأموال والأشخاص وتبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء والعمل على تشجيع الاستثمار في الدول العربية.

كما دعى الدول العربية إلى ضرورة المشاركة في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي سيعقد بالعاصمة الليبية طرابلس نهاية العام الجاري والمساهمة في الإعمار والتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

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