وزارة الشباب تُشارك في لقاء عمل حول “تقييم سوق العمل في ليبيا”

طرابلس 02 سبتمبر 2021 (وال)- شارك وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير المهندسة “رندة غريب”، في لقاء عمل حول “تقييم سوق العمل في ليبيا” والتي نظمتها وزارة العمل والتأهيل”.

اللقاء الذي أقيم اليوم الخميس بالعاصمة طرابلس، بحضور وزير العمل والتأهيل، ووزير الصناعة، وعدد من وكلاء الوزارات بالحكومة، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، والأمين العام المساعد المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، جاء إيمانًا من وزارة الشباب؛ بضرورة ضمان حقوق الشباب في الحصول على فرص العمل، ومن منطلق حرص الوزارة على فهم حالة سوق العمل المحلي، لاتخاذ إجراءات مشتركة مع الوزارات المعنية، وضمان حقوق الشباب في فرص العمل، إضافةً لمعرفة تأثير النظرة الاجتماعية على إقبال الشباب الليبي على بعض الوظائف وإحجامهم عن بعض الوظائف.

هذا وأطلقت وزارة العمل والتأهيل على هامش لقاء العمل؛ منصة “وافد” لتسجيل وإدارة العمالة الأجنبية في ليبيا، وتنظيم عملية إصدار تصاريح العمل، وحصر العمالة وفق التشريعات النافذة. (وال) ف م/ ر ت

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