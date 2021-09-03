العابد يفتتح ورشة العمل الخاصة بتقييم سوق العمل في ليبيا

قام وزير العمل والتأهيل “علي العابد” بافتتاح ورشة عمل حول اطلاق دراسة خاصة بتقييم سوق العمل بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية IOM، وذلك بحضور وزير الصناعة والمعادن “أحمد ابوهيسة” ووكيل وزارة الخارجية “أمحمد زيدان” ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير “رندة غريب ” ووفد ممثل عن المنظمات الدولية العاملة وممثل عن الإتحاد الأوروبي والأمين المساعد للشؤون الإنسانية في البعثة الأممية لدى ليبيا.

كما أكد العابد على أهمية الدراسات والأبحاث المتخصصة التي ستساهم في تحديد أولويات واحتياجات سوق العمل المحلي، وأيضا تطرق إلى المعالجات وأبرزها دعم القطاع الخاص، وتأهيل الكوادر الوطنية من الباحثين عن العمل، والخريجين.

وفي الختام أضاف مؤكدا على أهمية تطوير وإعادة بناء قطاع العمالة الأجنبية الوافدة، وعلى هامش الورشة أطلق منصة ‘’وافد ‘’ لتسجيل وإدارة العمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا، وهي أول منصة رقمية لتسجيل العمالة الوافدة.

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