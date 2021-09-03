الاقتصاد تنبه الشركات بأن كافة أرقام القيد القديمة ستنتهي صلاحيتها بحلول الأول من نوفمبر القادم وإنها لن تستطيع إنهاء أي إجراءات مصرفية أو جمركية أو ضريبية

نبهت وزارة الاقتصاد والتجارة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أصحاب الشركات بأن كافة أرقام القيد القديمة في سجل التجاري ستنتهي صلاحيتها مع الأول من نوفمبر القادم ولن تستطيع إنهاء أي إجراءات مصرفية أو جمركية أو ضريبية إلا إذا كان لديهم الرقم الجديد.

وقالت الوزارة: إن أي فواتير أو مراسلات لا تلتزم بأحكام القانون التجاري من حيث ذكر رقم السجل التجاري على أوراقها الرسمية سوف لن تقبل في المعاملات الحكومية بحسب أحكام القرار المشار إليه.

وكان وزير الاقتصاد قد اصدر قراره رقم 221 لسنة 2021م الخاص باعتماد رقم القيد الآلي الموحد بالسجل التجاري الذي حدد الأول من نوفمبر كآخر موعد لسريان أرقام السجل التجاري القديمة ، وطالبت الوزارة الشركات العاملة في ليبيا ضرورة تعبئة بياناتها في استبيان حصر الشركات المتاح على رابط منظومة السجل التجاري الليبي (bct.ly) .

القيد في منظومة السجل التجاري الجديدة يأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وتسهيل الإجراءات و تمكين أصحاب الاعمال من إجراء معاملاتهم إلكترونياً عبر الانترنت دون الحاجة لمراجعة مكاتب السجل التجاري، كما ستسمح لهم بتسديد الرسوم إلكترونياً.

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