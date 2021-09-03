الحويج يبحث المستجدات المتعلقة بإنعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية

عقد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج اجتماعاً مع وزير التعاون الدولي بحكومة جمهورية مصر العربية رانيا المشاط، بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل والقائم بأعمال السفارة الليبية بمصر محمد عبدالعالي ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة عزالدين مصدق، وذلك لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالترتيب لانعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية.

كما أكد الحويج على عمق العلاقات التاريخية بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية وأهمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات وضرورة تسهيل الإجراءات لتعزيز التكامل الاقتصادي.

وحثَ كذلك الجانب المصري على استئناف الرحلات الجوية من طرابلس إلى مطار القاهرة الدولي والعمل على تسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات الليبية وخاصة الإسعاف.

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