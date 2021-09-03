خاص: الدبيبة يطالب بميزانية ضخمة غير مبررة دون توضيح المشاريع التي يريد تحقيقها.. خبير إيطالي يصرح لصدى تفاصيل مهمة

صرح الخبير الإيطالي والمحلل لمجلة فورميكي الإيطالية دانييلي روفينيتي لصحيفة صدى الاقتصادية إن من خلال مشاركة الدبيبة في منتدى إمبروسيتي الاقتصادي الدولي في مدينة تشيرنوبيو شمالي إيطاليا يريد العمل على خطته الاقتصاديه في ليبيا كما إنه يحاول أن يفعل شيئًا قبل الانتخابات .

وأضاف روفينيتي من خلال مقابلتة مع صحيفة صدى الاقتصادية إن الدبيبة يرغب في حل مشاكل المواطنين مثل مشكلة الكهرباء ونقص السيولة في المصارف، إنه يرغب في وضع خطة استثمار كبيرة لا سيما في البنية التحتية ، لكن مشكلة كبيرة جدا ، ليس لديه ما يكفي من المال لأن البرلمان لا يوافق على الميزانية .

وأشار روفينيتي إلى أن الدبيبة طالب بميزانية ضخمة دون إعطاء الكثير من العناصر حول المشاريع التي يريد تحقيقها وموضوعيًا هذه الميزانية الكبيرة غير مبررة، لأن هذه الحكومة ولدت لإحضار البلاد إلى الانتخابات في 4 أشهر فقط أي 24 من شهر ديسمبر وفقا لما أورده الخبير الإيطالي.

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