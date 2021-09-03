“الفاو” تؤكد ارتفاع أسعار الأغذية في العالم

نشرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” تقريرها حول أسعار الأغذية في العالم، عن شهر أغسطس الماضي، والذي قالت فيها إن الأسعار ارتفعت بعد شهريْن من الاستقرار.

“الفاو”؛ قالت إن الارتفاعات جاءت مدفوعةً بزيادة أسعار الزيوت النباتية، والسكر، وبعض أنواع الحبوب، التي شهدت ارتفاعاتٍ ملموسةً خلال أغسطس.

منظمة الأغذية؛ أشارت إلى إمكانية انخفاض إنتاج الحبوب عالميًا هذا العام؛ بسبب أحوال الطقس وموجة الجفاف التي ضربت عددًا من حقول ومناطق العالم الغنية بالزراعة، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكازخستان وكندا، حيث أوضحت حدوث انخفاض في إنتاج الحبوب العالمي بمقدار مليون طنٍّ، منذ يوليو الماضي، بالمقارنة على أساس سنوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية