وزيرا الصحة والمواصلات يتفقدان مصنع الأكسجين الجديد

قام وزير الصحة علي الزناتي رفقة وزير المواصلات محمد الشهوبي بزيارة إلى الشركة الليبية للحديد والصلب، وتم التوجه بجولة تفقدية لمصنع الأكسيجين الجديد المزمع افتتاحه قريبا،حيث اطلعا على التجارب التشغيلية للمصنع، والذي سيغطي العجز الحاصل جراء تفشي جائحة كورونا.

كما تم خلال الزيارة الاتفاق على إبرام مذكرة تفاهم وتعاون الأسبوع المقبل تزود من خلالها الشركة وزارة الصحة باحتياجاتها من الاكسيجين المسال.

ويُذكر بأن الشركة لم تتوقف عن تزويد المواطنين ومراكز العزل بالأكسيجين (الغاز والمسال) من خلال المصنع القديم منذ تفشي الجائحة.

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