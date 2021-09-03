“العمل والتأهيل” تطلق منصة “وافد” لحصر العمالة الوافدة لليبيا

أطلق وزير العمل والتأهيل، علي الرضا، أول منصة رقمية متخصصة بالعمالة الأجنبية.

وقال الوزير إن إطلاق منصة “وافد” يأتي تماشيًا مع خطة عودة الحياة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التي ترتكز على تنفيذ مشاريع التنمية في مختلف مناطق ليبيا خلال الربع الأخير من السنة.

وأكد “الرضا” أن وزارته تهدف إلى إدارة شؤون العمالة الأجنبية بطريقة فعالة وبكفاءة، تضمن توفير الوقت والجهد؛ بهدف حصر العمالة الوافدة إلى ليبيا، وذلك دعمًا لمشاريع التنمية.

وأشار الرضا إلى أن وزارته تسعى إلى تنفيذ التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة للموارد البشرية؛ سعيًا منها للالتزام بواجبها الوطني نحو تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

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