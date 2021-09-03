ارتفاع اسعار الذهب اليوم مدعومة بإنخفاض الدولار الامريكي

إرتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة 3 سبتمبر 2021، مدعومة بضعف الدولار، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الأميركية للتعرف على خطط مجلس الاحتياطي الفدرالي للبدء في تقليص مشتريات الأصول.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1812.97 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، وانخفض 0.2% في الأسبوع.

كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.80 دولار للأونصة، ويحوم مؤشر الدولار قرب قاع شهر، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات. وتتجه العملة الأمريكية صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز غير المسبوقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 23.96 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.3% إلى 1001.66 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.6% إلى 2415.49 دولار.