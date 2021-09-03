الدبيبة: ليبيا لديها 40 مليار برميل نفط جاهز للتصدير

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن ليبيا لديها ثروة هائلة وعدد سكان صغير للغاية وناتج محلي إجمالي محدود، ولديها اليوم أكثر من 40 مليار برميل من النفط جاهز للتصدير.

وأضاف الدبيبة، في كلمة له خلال منتدى أمبروزيتّي بإيطاليا، أن ليبيا خسرت موارد هائلة في الحرب ويجب على المجتمع الدولي المساعدة في إعادة البناء، وشدد على ضرورة حل الاختلالات الهيكلية التي وقعت بسبب أحداث العقود الماضية للسماح للبلاد بالتقدم.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى أن ليبيا في وضع صعب بسبب توقف إنتاج النفط لسنوات عديدة وهي بحاجة إلى موارد، مضيفا أن إيطاليا تقوم بعمل كبير في ليبيا وتكافح معها لحل مشكلة المهاجرين حسب قوله، وفقا لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية.

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