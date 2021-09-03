بحث أوجه التعاون الاقتصادي بين ليبيا ومصر

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع وزيرة التعاون الدولي بالحكومة المصرية رانيا المشاط؛ آخر المستجدات المتعلقة بالترتيب لانعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية.

وأكد الحويج، خلال اللقاء، الذي عٌقد بالعاصمة المصرية القاهرة، على عمق العلاقات “الليبية المصرية”، وأهمية التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات، إلى جانب تسهيل الإجراءات؛ من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلديْن.

وحثّ الحويج، مصر على استئناف الرحلات الجوية من طرابلس إلى مطار القاهرة الدولي، والعمل على تسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات الليبية، خاصةً سيارات الإسعاف.

يُشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ترأس اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية 108، والذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

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