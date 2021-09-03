صنع الله يجتمع مع مدير إدارة التكرير والتوزيع المحلي لإستعراض العراقيل التي تواجه العمل في المصافي

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بعقد اجتماع يوم أمس الخميس، مع مدير إدارة التكرير والتوزيع المحلي سالم الدبّاح، ومراقب التكرير خليفة كريم، وبحضور عضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات جاد الله العوكلي، ومدير عام الصناعات النفطية خالد جويلي.

كما أشار صنع الله إلى وجود نقلة نوعية في عمل الإدارة، منوهًا على متابعته الدائمة للتقارير المرسلة وللمستوى الفني للإدارة الذي سيعزز قوة المؤسسة، مضيفًا إلى أن هناك مسؤولية كبيرة فيما يتعلق بالتشغيل بسبب تقادم المصانع وسوء أنظمة التحكم، وأكد على ضرورة قيام إدارة الصناعات النفطية بزيارات دورية لمتابعة إنتاج الشركات النفطية.

ومن جانبه إستعرض العوكلي بعض الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل في المصافي ، مؤكدًا على عجز الإدارة على تحقيق بعض المستهدفات بسبب تقادم المصافي، منوهاً على ضرورة تقييم الأوضاع في العمليات التشغلية وذلك لضمان لتجنب الحوداث وضمان سلامة كل العاملين في قطاع النفط.

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