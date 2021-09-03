اقتصاد

التضخم العام في تركيا يسجّل أعلى نسبة منذ 2019

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أظهرت بيانات تركية رسمية، الجمعة، ارتفاع نسبة التضخم العام إلى أعلى مؤشرٍ له، في البلاد، منذ أبريل منذ عام 2019.

البيانات الحديثة؛ أشارت إلى ارتفاع التضخم؛ ليصل إلى 19.25%، خلال أغسطس الماضي، بزيادة مقدارها 1% بالمقارنة على أساس شهري.

وكانت وزارة التجارة التركية قد قالت، الشهر الماضي، إن العجز التجاري ارتفع إلى 52.4% مسجلةً أربعة مليارات و300 مليون دولار، خلال شهر يوليو الماضي.

وتُعاني تركيا من سوء إدارة السياسة النقدية منذ سنوات، إذ سجّلت تغييراتٍ كثيرةً لمن تولوا منصب محافظ البنك المركزي؛ بسبب اختلاف الرؤى مع السلطة السياسية الحاكمة في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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