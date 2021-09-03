بناءً على مراسلة هامة من شكشك..وزير الاقتصاد يصدر بالأمس قراراً بإيقاف تصدير الخردة

وجه رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك في وقت سابق خطاباً إلى وزير الاقتصاد تحصلت “صدى الاقتصادية” حصرياً عليه بشأن قراره رقم 20 لسنة 2021م الذي سمح بموجبه تصدير الخردة حتى تاريخ 2021/10/1م مطالباً ايقاف العمل بهذا القرار إلى حين انتهاء الديوان من دراسة دوافع إصداره.

وقد أكد شكشك على أن هذا القرار قد خالف صحيح القانون وأن صدوره أدى إلى نتائج سلبية تمثلت في الأضرار الفنية والمالية والاقتصادية، وقد تسبب أيضاً في الاستيلاء على الأصول العامة والخاصة وسرقتها لتخريدها وبيعها،كما وجه الديوان إلى التنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن بالخصوص .

وبناءً على ذلك قام وزير الاقتصاد بالأمس بإصدار قرار بإيقاف تصدير الخردة وعدد من السلع الآخرى .

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