توقيع عقد انشاء التسهيلات السطحية وانابيب نقل الخام لتطوير حقل إيراون النفطي بين شركة زلاف ليبيا وبتروفاك

قامت شركة زلاف ليبيا يوم أمس الخميس، بتوقيع عقد مشروع انشاء التسهيلات وأنابيب نقل الخام لتطوير حقل ايراون، مع شركة بتروفاك الرائدة في مجال النفط والغاز، بحضور كلاً من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات جاد الله العوكلي، والمدير التنفيذي لشركة بتروفاك العالمية سامي اسكندر، ومساعد المدير التنفيذي للهندسة والمشاريع لشركة بتروفاك حمد عصمان دار، وممثل شركة بتروفاك بليبيا فتحي الكيلاني، ورئيس لجنة إدارة شركة زلاف ليبيا حسين ابوسليانة وبرفقته عدد من مدراء الإدارات بشركة زلاف.

كما قال صنع الله أن هذا المشروع وفي حال إنجازه في الوقت المحدد سيفتح أفاق شاسعة لشركة بتروفاك للعمل في ليبيا، وأن تدشين هذا المشروع وفي هذه المرحلة تحديدًا هو تأكيد على تحقيق الإستقرار الوطني والعمل على زيادته، وأضاف أن شركة زلاف قد خطت خطوات ممتازة جدًا وأن ما نشهده اليوم هو تتويج لنتاج عمل دوؤب أستمر لعامين متواصلين، متنبأً أن نتائجه ستكون عظيمة للطرفين.

ومن جانبه أكد العوكلي على الدور المهم لشركة بتروفاك في مساعدة المؤسسة وشركاتها لتحقيق المستهدفات سواء كان في المشاريع الجديدة أو في المشاريع المجهزة لإعادة تأهيل الحقول النفطية، مؤكدًا على أهمية موقع شركة زلاف وضرورة الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الذي سيخدم الجنوب الليبي، منوهًا على ضرورة أستخدام شركة بتروفاك التكنولوجيات الحديثة في تنفيذ هذا المشروع.

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