وزارة الصناعة والمعادن تسعى لتمكين شركات صناعة الرخام من التصدير

توكرة 03 سبتمبر 2021 (وال) -قام وكيل وزارة الصناعة والمعادن لشؤون التعدين السيد منصف الشلوي، أمس الخميس، بجولة ميدانية لبلدية توكرة، حيث أطلع السيد الوكيل من خلال الجولة على أحد مواقع التعدين بمنطقة المبني، والذي يعد من أكبر و أجود محاجر الرخام في ليبيا.

كما يعتبر هذاالموقع التابع لشركة عالم الجبال، ذو إنتاجية عالية وبجودة فائقة لنظيراتها، و التي يتم استيرادها من الدول الإقليمية وبعض الدول الأوروبية.

ويسعى السيد الوكيل من خلال هذه الزيارة، إلى مساعدة الشركة على تصدير منتجاتها من الرخام، وذلك بالتنسيق بينها و بين مركز تنمية الصادرات الليبية.

وتاتي هذة الزيارة من سلسلة الزيارات التي يقوم بها السيد الوكيل للمنطقة الشرقية، لتوطين الصناعة محليا في القطاعين العام أو الخاص، من خلال تقديم كل التسهيلات التي تحتاجها الشركات والمصانع.(وال توكرة) م ب / س خ.

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