العملة المُشفّرة “إيثر” تتجاوز 4000 دولار لأول مرة منذ 15 مايو

تمكنت ثاني أكبر العملات المُشفّرة المعروفة بــ “إثر” -اليوم الجمعة- من تجاوز مستوى الـ4000 دولار لأول مرة منذ الخامس عشر من مايو، فيما أشار محللون إلى أن قوة الدفع في الآونة الأخيرة جاءت بفعل فورة الطلب على الرموز غير القابلة للاستبدال.

وفي أحدث التعاملات، ارتفعت العملة المرتبط بسلسلة إيثريوم للكتل 5.02 % لتصل إلى 3976.57 دولار. وهي مرتفعة 25 % في آخر 15 يوماً.

ويواصل المستثمرون الإقبال على الرموز غير القابلة للاستبدال، والتي يعتمد الكثير منها على سلسلة الكتل إيثريوم، حيث أكد “جوزيف إدواردز” مدير الأبحاث في “إنيغما سكيوريتيز” للسمسرة في العملات المشفرة، أن الطلب على إيثر مرتفع، فيما لا يزال انتعاش الرموز غير القابلة للاستبدال هو المحرك الأساسي للأسواق، بشكل غير مباشر وتعيد بعضاً من الاهتمام بالمضاربة – حسب وصفه.

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