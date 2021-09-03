المركزي: وصول شحنة سيولة بقيمة 100 مليون دينار إلى بنغازي

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ذكر مصرف ليبيا المركزي أن شحنة سيولة نقدية بقيمة 100 مليون دينار ليبي وصلت الخميس إلى مطار بنينا بنغازي.

وأضاف المصرف بحسب صحيفة صدى الاقتصادية أنه خصص لفروع مصرف الجمهورية 80 مليون، وفروع مصرف شمال أفريقيا 20 مليون دينار.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن هذه الشحنة استكمالاً للشحنات المرسلة، وسيستمر المصرف المركزي طرابلس في إرسال شحنات متتالية لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

وكان مصدر بمصرف ليبيا المركزي كشف في 26 أغسطس المنصرم أن شحنة سيولة هي الثانية بقيمة 80 مليون دينار وصلت إلى مطار بنينا.

وأضاف المصدر بحسب – صحيفة صدى الاقتصادية – أنه خصص من هذه القيمة 70 مليون دينار لفروع مصرف الجمهورية و10 مليون دينار لفروع مصرف شمال أفريقيا.

ولفت المصدر إلى أنه قبل هذه الشحنة وصلت شحنة سيولة إلى مطار بنينا قادمة من طرابلس بقيمة 100 مليون دينار، لافتًا إلى أنها تأتي في إطار خطة مصرف ليبيا المركزي في توفير السيولة لفروع المصارف في برقة.

وكان فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي طرابلس ذكر بأنه جاري العمل على نقل شحنات متتالية لفروع المصارف في برقة بقيمة 500 مليون دينار حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وأفاد أنه سيتم نقل شحنات أخرى خلال شهر سبتمبر، إلى حين تلبية كافة احتياجات المصارف في برقة وبكافة مناطق ليبيا.

ويؤكد المصرف المركزي توفر مخزون كبير من السيولة مشددًا على المصارف وفروعها استلام احتياجاتهم من السيولة دون تأخير.