خاص..المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا يفصح عن وضع الاحتياطيات والديون ..ومواضيع هامة خلال إحاطته

قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة بليبيا اليوم خلال إحاطته تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على كلمته خلالها أنه على الرغم من عدة جولات من المفاوضات بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب ، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد الميزانية الوطنية ونتيجة لذلك ، كان البنك المركزي مطالبًا قانونًا بتمديد الميزانية السابقة للرواتب والإعانات فقط ، مما حد من قدرة الحكومة على الحصول على الإنفاق التنموي للبنية التحتية وإجراء تعديلات على نظام الرواتب العام.

ومع ذلك ، أعلنت الحكومة في 25 يونيو / حزيران أنها وحدت جدول الرواتب بإضافة 600 ألف موظف إلى نظام الرواتب ، وزيادة الإنفاق على الرواتب من 34 مليار دينار ليبي إلى 59 مليار دينار ليبي (من حوالي 7.6 مليار دولار إلى 13 مليار دولار).

كما تحايلت الحكومة على قيود الميزانية من خلال الحصول على أموال من البنك من خلال ما يسمى بالترتيبات الخاصة لتمويل مشاريع التنمية وبرامج الاستحقاقات الاجتماعية وفقاً له.

وبحسب المبعوث فكانت النتيجة الرئيسية للمراجعة المالية الدولية للبنك المركزي أن توحيد البنك كان مطلوباً وكما تبين أنه في حين أن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية كانت محمية إلى حد كبير خلال السنوات الخمس الماضية ، فإن التقسيم الذي يحدث داخل البنك أدى إلى تآكل سلامة النظام المصرفي وعرقلة الإصلاح النقدي .

ونظرًا لعدم وجود ميزانية موحدة وحالات الحصار المتتالية للنفط ، قدم فرعا البنك الائتمان إلى الهياكل الحكومية الموازية ، مما أدى إلى امتلاك فرع طرابلس 70.8 مليار دينار ليبي من الديون وفرع البيضاء 61.4 مليار دينار ليبي اعتبارًا من يونيو 2020 (ديون مجتمعة تبلغ حوالي 29 مليار دولار).

وعلى الرغم من أن جميع الديون كانت داخل ليبيا ، إلا أن إدارتها تتطلب توحيد البنك، وبالإضافة إلى ذلك ، خلصت المراجعة إلى أنه بسبب عدم وجود سياسة نقدية متسقة ، زاد المبلغ الإجمالي للعملة المتداولة زيادة كبيرة من منتصف عام 2014 إلى منتصف عام 2020 ، حيث زاد الفرع الغربي عملته بأكثر من الضعف ، من 18.8 مليار دينار ليبي إلى 38.5 مليار دينار ليبي ، والفرع الشرقي يدخل 13.8 مليار دينار ليبي إضافية في التداول وساهمت تلك العوامل في تخفيض قيمة الدينار الليبي بنسبة 300٪ في يناير 2021.

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