إنتاجية البئر التي تم اختبارها بحقل شمال الحمادة تصل إلى 2700 برميل يوميا

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن اختبار الإنتاجية للبئر A4 بحقل شمال الحمادة بمنطقة التعاقد 47 بحوض غدامس التابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية، كشف عن إنتاجية عالية ومبشرة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط إن إنتاجية البئر تصل إلى 2700 برميل يوميا، أن هذه النتائج تحققت رغم الظروف المالية الصعبة وتأخر صرف الميزانيات خلال السنوات السابقة وعدم اعتماد الميزانية الحالية للعام الجاري والتي حالت دون تنفيذ المشروع حسب المخطط له.

وأوضحت المؤسسة أنها كانت تأمل لو توفرت الميزانيات الضرورية، للوصول إلى إنتاجية الحقل الكاملة بمعدل 50 ألف برميل يوميا من النفط الخام، و10 آلاف برميل يوميا من المكثفات بالإضافة إلى 90 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، لكنها ماضية لإتمام تنفيذ هذا الصرح النفطي المهم لمستقبل كل الليبيين.

ومتابعة لسير الأعمال بحقل شمال الحمادة، قام رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وعضو مجلس الإدارة جاد الله العوكلي ورئيس لجنة إدارة شركة نفوسة للعمليات النفطية محمد جمال الدين ومدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة أنور عقيل بزيارة إلى الحقل.

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