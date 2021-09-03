التكبالي: أتبرأ من “بيان العريبي” عن دعم “صنع الله” فربما يكون مزورًا

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قال عضو مجلس النواب،على التكبالي، إن الرسالة التي صدرت عن لجنة الطاقة بمجلس النواب والموقع عليها النائب عيسى العريبي ربما تكون مزورة”.

التكبالي أضاف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “ولكن على أية حال، أتبرأ أنا منها شخصيا لسببين، أن عيسى العريبي ليس رئيس اللجنة، وأنه لا علم لي باجتماع كامل النصاب للجنتنا .

وتابع عضو مجلس النواب “نحن لا نصوت ضد رغبة الشعب الليبي لأغراض خاصة”.

وقال عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب الليبي، إنه يدعم المؤسسة الوطنية للنفط، في مواجهة حملات التضليل والتشويه؛ التي تحاك ضد قطاع النفط وتسعى لإرباك سير العمل ووقف الإنتاج وضرب اقتصاد الوطن.

وأوضح العريبي، في بيان له، أمس الخميس “إن قطاع النفط يعد المصدر شبه الوحيد للدخل والذي لا يزال يحافظ على تماسكه بفضل الله ثم بفضل العاملين بقطاع النفط والغاز”.

وتابع “تجنبنا نحن كلجنة الطاقة بالبرلمان المساس والتدخل في سير العمل الداخلي للمؤسسة الوطنية للنفط خوفا من إرباك عملها، ولكن ما لاحظناه أخيرًا من المكاتبات من وزير النفط محمد عون إلى مؤسسة النفط إنها لا طائل من ورائها إلا إرباكًا للمشهد وعرقلة للعمل الداخلي الذي قد يؤدي بنا إلى تدني أو توقف الإنتاج الذي يصل إلى إعاقة تصدير النفط”.

واستطرد “نهيب برئيس الوزراء التدخل الفوري وسحب كافة المراسلات وإيقاف هذا العبث الذي لن يؤدي بنا إلا للتأزم وويخلق عواقب وخيمة في القطاع الحيوي”.