ليبيا ومصر تدرسان آليات تعزيز التكامل الاقتصادي المشترك

أخبار ليبيا 24

التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع وزير التعاون الدولي بحكومة جمهورية مصر العربية رانيا المشاط .

ونافش الوزيران خلال اللقاء أمس الخميس آخر المستجدات المتعلقة بالترتيب لانعقاد اللجنة العليا الليبية المصرية.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة، عمق العلاقات التاريخية بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية وأهمية التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات وضرورة تسهيل الإجراءات لتعزيز التكامل الاقتصادي .

وحثَ الوزير، الجانب المصري على استئناف الرحلات الجوية من طرابلس إلى مطار القاهرة الدولي والعمل على تسهيل إجراءات دخول وخروج السيارات الليبية وخاصة الإسعاف .

وحضر اللقاء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ومحمد عبدالعالي القائم بأعمال السفارة الليبية بمصر، وعزالدين مصدق مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة .