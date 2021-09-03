اقتصاد

الاقتصاد والتجارة: قوائم جديدة بالسلع الممنوع تصديرها واستيرادها

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر محمد علي الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، قراراً يقضي بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها.

وقد شمل القرار الذي حمل رقم 359 منع تصدير وإعادة تصدير عدد من السلع، جاء على رأسها الخردة ومُخلّفات وسبائك الحديد والرصاص والنحاس، الفحم النباتي، المفرقعات والألعاب النارية، بنادق الصيد وملحقاتها، والقنابل الدخانية والضوئية، إضافة إلى بنادق ومسدسات المسامير الخرسانية وذخائرها.

وتأتي هذه اللائحة مُكمّلةً للوائح سابقة تم نشرها، وتضمنت عدداً من المواد، وتم نشر تلك اللوائح على صفحة الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والتجارة.

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قناة 218 الليبية

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